"Знаємо, як протидіяти": "Нова пошта" відповіла на знищення складу росіянами

«Нова пошта» відмовляється від великих складів

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У ніч проти 28 серпня російські війська завдали удару по інфраструктурі «Нової пошти», повністю знищивши фулфілмент-центр та сортувальне депо в селищі Святопетрівське на Київщині. Об’єкт був найсучаснішим роботизованим комплексом компанії. У компанії кажуть, що знайшли спосіб протидії знищенню фулфілментів росіянами.

СЕО «Нової пошти» Євген Тафійчук розповів про масштаби втрат та подальші кроки компанії.

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«Нова пошта» заявляє, що знає, як протидіяти знищенню складів

Унаслідок атаки, що трапилася два дні тому, також згоріли тисячі примірників книг українських та світових авторів від таких видавництв і магазинів, як «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Vivat, «Основи» та інших.

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«Для Нової пошти це не перший удар по інфраструктурі. Але цього разу ми втратили наш найсучасніший роботизований фулфілмент-центр — результат років праці, інвестицій і найкращих інженерних рішень. (…) Ворог століттями намагається знищити українську мову, культуру й пам’ять. Колись він палив бібліотеки та забороняв друк, а сьогодні запускає ракети по друкарнях і складах із книжками», — пише Тафійчук.

Для підвищення безпеки бізнесу «Нова пошта» переходить на децентралізовану модель фулфілменту. Локальними складами стануть вантажні та поштові відділення по всій країні.

Розподіл асортименту клієнтів між багатьма точками дозволить зменшити залежність від великих об’єктів і забезпечить безперебійну роботу партнерів навіть у разі нових обстрілів.

Зараз компанія контактує з усіма видавництвами та магазинами, чий товар згорів під час обстрілу, аби опрацювати механізми підтримки й виплатити компенсації.

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РФ атакувала сортувальні склади «Нової пошти» під Києвом

Нагадаємо, уночі проти 28 серпня російські БпЛА та КАБи атакували Київську та Сумську області. У Білогородській громаді на Київщині влучання сталися у складські приміщення «Нової пошти» та сусідній виробничий об’єкт у Святопетрівському.

Ворог застосував тактику повторних ударів під час ліквідації пожежі. За даними ОВА, ДСНС та місцевої влади, загалом у п’яти районах Київщини пошкоджено 14 складів, 16 приватних і 3 багатоквартирні будинки, 16 авто, а в Сумах чотирма КАБами знищено сортувальний центр і пошкоджено три вантажівки. Інформація щодо жертв уточнюється. Співробітники «Нової пошти» живі.

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