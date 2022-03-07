“Знаємо кожну адресу”: допомога до постраждалих міст та селищ Київщини буде передана, щойно відкриються коридори

“Знаємо кожну адресу”: допомога до постраждалих міст та селищ Київщини буде передана, щойно відкриються коридори

Київська обласна військова адміністрація обіцяє доправити гуманітарну допомогу до кожного постраждалого міста чи селища, щойно з’явиться така можливість.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Ми знаємо кожну адресу, куди необхідно доправити допомогу, звідки потрібно евакуювати людей. Щойно будуть відкриті гуманітарні коридори - одразу надамо потрібне”, - зазначив він.

Кулеба також закликав звертатися на номер “гарячої лінії” +380 (44) 363 07 34 усіх, кому така допомога потрібна.

Станом на 7 березня на «гарячу лінію» Київської обласної військової адміністрації по допомогу вже звернулося більше 4 тисяч людей.

Наразі, за інформацією очільника області , вже розвезено понад 40 тонн медикаментів та 198 тонн продуктів. Ще 252 тонни гуманітарки зараз розвозяться по районах з логістичних хабів.