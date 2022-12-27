"Знаєш хоч, куди ми їдемо? На ексгумацію". Як жити далі після зустрічі зі смертю

Роман Побережний – власник кінного клубу в Боярці на Київщині. Коли регіон деокупували, він залишив своє ранчо, аби допомагати волонтерам.

“Я писав у різні групи, пропонував допомогу. Спочатку ми поїхали розбирати від завалів школу. Потім мені зателефонували, кажуть: "На 9-ту ранку завтра приїжджайте". Поїхав. Мені водій каже: "Знаєш хоч, куди ми їдемо?" – Я кажу: "Нє". – Він говорить: "На ексгумацію". Коли я поїхав перший раз завали розбирати, я, в принципі, себе налаштовував на те, що можу щось таке побачити. Це війна, без цього ніяк”.

За даними Київської обласної військової адміністрації, лише на Київщині понад 1300 людей офіційно визнані загиблими від російської агресії. На жаль, після повномасштабного вторгнення мільйонам українців довелося на власні очі побачити тіла вбитих родичів, друзів або односельців.

“Ми не можемо реагувати спокійно на вигляд мертвого тіла. Для нас це великий стрес, і якщо ви можете уникати таких світлин у новинній стрічці, це варто робити. Будь-ласка, обмежтеся текстовими повідомленнями, тому що наша підсвідомість текст і картинку сприймає зовсім по-іншому”, – застерігає психологиня Олена Шершньова.

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Художник Александер Кроліковські у мирний час був митцем-концептуалістом. Але після повномасштабного вторгнення записався у добровольці та змінив творчість на моторошну роботу в морзі: "Я собі дав мінімум три дні. Максимум тиждень, аби протриматися. І залишився практично на сім тижнів..."

Зазвичай, ексгумацією загиблих займаються спеціальні служби, а не волонтери. Проте, ані працівники моргів, ані поліція, ані патологоанатоми з таким напливом досі не стикалися.

“Коли привозили понад 30 за раз, я бачив по працівниках моргу, що для них це просто за межами уяви. Та й поліції було дуже важко, – ділиться пережитим Александер Кроліковські. – Ви уявіть процес: приїхала машина, її потрібно розвантажити, віднести в холодильник, потім поліція оглядає кожне тіло, документує всі поранення, всі прикмети, хто в якому одязі – намагаються встановити особу”.

“Майже всі волонтери мають спільну рису: вони по натурі рятувальники. І деякі з них настільки хочуть допомогти, настільки готові жертвувати собою, своїм психологічним здоров'ям, що йдуть на найтяжчу роботу, – пояснює мотиви такого вибору психологиня. – Вони йдуть працювати в моргах, погоджуються виконувати найтяжчі речі, тому що вони реально хочуть допомагати”.

“Я вважаю, що у кожного є обов’язок допомагати, хто чим може. Якщо можеш продуктами – то продуктами, якщо житлом – то житлом, ексгумація якщо – окей. Авжеж, багато чого не хотілося би бачити, бо і дітей багато знаходили, і жінок… Часто можна було рештки в трилітрову баночку зібрати… Мені пощастило, бо такого я не знаходив”.

“Коли Роман бачив мертві тіла, в нього спрацювала потужна захисна реакція – раціоналізація. Він раціоналізує все, що з ним відбувається. Тобто, він каже, що йому пощастило, що він не бачив трупи дітей, пощастило, що він займався цим не надто довго. Вмикаючи раціоналізацію, Роман захищає психіку”, – пояснює Ольга Шершньова.

“Але в перший день це шокує, – зізнається Александер Кроліковські. – Було дуже багато важкої роботи – люди дуже важкі взагалі істоти. Запах – це найгірше, що було. Ти вже помився, ти вже переодягнувся, а запах із тобою…”

Якщо ви стали свідками чужої смерті та переживаєте емоційне потрясіння, психологи радять техніки, які допомагають випускати надмірні та надважкі почуття назовні. Це будь-яка арт-терапія – малювання, ліплення. Також допомагає ведення щоденника або так зване потокове письмо – коли ви, не аналізуючи, просто виписуєте все, що спадає на думку.

“Попіклуйтеся, будь ласка, про себе, – радить Олена Шершньова. – Перше, що варто зробити, – це усвідомити свою місію, зрозуміти, для чого ви це робите, прийняти, що ви робите це на користь. Друге – це відокремити себе від ситуації і завершити її для себе, за можливості провести якийсь зрозумілий вам ритуал прощання з тілом. Ви можете сходити до церкви, помолитися за душу загиблого, можете жменьку землі кинути в могилу. Одним словом, попрощатися”.

Після пережитого Александера почали переслідувати жахіття, і не лише уві сні: "Я живу один, і в перші місяці іноді чув, як по кутах хтось шарудить. Я думав, напевне, це мерці. Хоча і розумів, що це витіснення з мого несвідомого, що мені це все здається…"

“Варто звернутися до спеціаліста, якщо ви бачите кошмари, якщо щось почало ввижатися вам у реальному житті, – звертає увагу психологиня. – Якщо це триває понад місяць, це вже може свідчити про серйозні наслідки травми, про зрушення у психіці. Варто звернутися до спеціаліста і пропрацювати травму”.

Роману допомогли реабілітуватися коні. Колись він врятував їх від забою. А тепер вони рятують його.

“Є в нас така кобила Саграда. Вони стали друзями з Елаєм. Елай лежав близько року на землі, бо в нього був ламініт – захворювання копит. Але він одужав. Вони обоє допомагають в психологічний адаптації, – ділиться Роман. – Коли ми дбаємо про тварин, це вивільнює від поганих думок, в тебе просто немає на стрес часу. Ти перемикаєш увагу зі своїх проблем на турботу про тварин. У коней дуже сильна енергетика. Вони поглинають негативні емоції і віддають хороші!”.

Роман планує організувати для військових, які потребуватимуть реабілітації, безкоштовні сеанси іпотерапії – психологічної підтримки за допомогою коней: “Прийти, почухати, коси заплести, погодувати, води їм принести, вийти в поле прогулятися… Це також виводить людей зі стресу”.

“Життя дуже цінне. Аби перемогти, нам треба вижити, це важливо. Не героїчно загинути, а героїчно вижити”, – переконаний Александер Кроліковські.