Знайома пригостила горілкою: в Каховці прогулянка 18-річної мами з немовлям ледь не закінчилася трагедією

Знайома пригостила горілкою: в Каховці прогулянка 18-річної мами з немовлям ледь не закінчилася трагедією

На маму, яка гуляла в парку з двомісячною дитиною, склали адмінпротокол.

У Каховці Херсонської області 18-річна мама двомісячного дитини напилася горілки, після чого ледь стежила за своїм малюком. На місце викликали поліцію.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Про подію на гарячу лінію "102" повідомили свідки інциденту. Вони розповіли, що в парку гуляє мама з малюком. Водночас жінка нібито перебуває в стані сильного сп'яніння.

Пізніше на місце приїхали поліцейські, які дійсно виявили маму з немовлям на руках. Вона розповіла, що в сквері зустріла знайому, яка пригостила її горілкою. Після чого дівчині стало погано.

“Правоохоронці зателефонували родичам дівчини, за дитиною приїхав її чоловік та мати. Лікарі надали дівчині необхідну допомогу, після чого вона прояснила ситуацію. З її слів, під час прогулянки з двомісячною донькою вона зустріла знайому, яка пригостила її горілкою. Після цього молодій матері стало зле. У відношенні дівчини поліцейські склали протокол щодо неналежного виконання батьківських обов’язків. З нею провели профілактичну бесіду”, — підкреслили в Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Волині засудили 38-річного чоловіка за розбещення дітей. Суд об'єднав два вироки, тож чоловік потрапить за ґрати на 5 років і 2 місяці.

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