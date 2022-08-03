Знайомився у соцмережі і просив "голі" світлини: у Києві за розбещення дівчаток судитимуть 43-річного чоловіка

За скоєне він проведе 10 років у в'язниці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

До 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактами розбещення малолітніх та неповнолітніх дітей, розповсюдження серед них зображень порнографічного характеру, примушування до участі у створенні дитячої порнографії та вчинення відносно них насильницьких дій сексуального характеру (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 301, ч. 4 ст. 301, ч. 5 ст. 301 КК України).

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Згідно з матеріалами слідства, з квітня 2019 року по грудень 2019 року 43-річний киянин знайомився у соцімережі з малолітніми та неповнолітніми дівчатами (віком від 10 до 16 років) та втирався до них у довіру.

Під час листування чоловік вів зі "співрозмовницями" відверті розмови про секс та демонстрував порносвітлини. Також зловмисник примушував їх робити та надіслати йому власні фотографії в оголеному вигляді з моделюванням сексуальної поведінки, при цьому агресивно реагував на відмову.



"Із двома потерпілими чоловік мав особисті зустрічі, під час яких заманював дівчат у безлюдні місця, де вчиняв розпусні дії. Досудовим розслідуванням встановлено 10 потерпілих, відносно яких зловмисник вчинив злочини сексуального характеру", - повідомили у прокуратурі.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав.

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в освітніх закладах для дітей дошкільного та шкільного віку, пов’язані з безпосереднім спілкування із дітьми строком на 3 роки.



Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині засудили збоченця, який розбещував та створював дитячу порнографію за участю трирічної доньки.

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