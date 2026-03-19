Знайшла понад 170 людей: пішла з життя відома собака-рятувальниця

Не стало собаки-добермана Ханна, яка допомагала рятувальникам шукати вцілілих, а також тіла загиблих.

Про це пише Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарєс».

Ханна була унікальною фахівчинею: вона однаково ефективно шукала живих людей і тіла загиблих під завалами внаслідок російських обстрілів у мирних містах і у зонах бойових дій. Її залучали до найскладніших місій. Собака брала участь у сотні пошукових та пошуково-рятувальних місіях в Київській, Дніпропетровській, Запоріжській, Донецькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській областях.

«Більше 170-ти душ, повернутих з Небуття — в надскладних місіях», — зазначають рятувальники.

Однієї з найважливіших операцій за участю Ханни є врятоване життя людини, яку доберман відшукав на сьому добу після зникнення.

Смертельний діагноз Ханні поставили ще рік тому — лікарі давали їй не більше трьох місяців. Причиною хвороби стала саме виснажлива робота на місцях боїв та ворожих атак. Попри прогнози, собака прожила ще рік, до останнього працюючи на викликах.

Нагадаємо, що Ханна та її кінологиня Каріна були героїнями сюжету ТСН про повернення додому загиблих у боях українських бійців.