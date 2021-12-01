Знайшли 31 поховання: на Миколаївщині під час будівництва гіпермаркету розкопали давнє кладовище

Знайшли 31 поховання: на Миколаївщині під час будівництва гіпермаркету розкопали давнє кладовище

Поховання датуються XIX століттям.

У м. Баштанка Миколаївської області під час будівництва гіпермаркету знайшли давнє кладовище, на якому було похована 31 особа.

Про це повідомляє Культурна спадщина Миколаївщини у Facebook.

На місці кладовища працювали археологи, які виявили останки 31 людини, 13 монет, 5 хрестиків, каблучку та бронзову застібку для одягу. Поховання датуються XIX століттям.

"Після завершення антропологічних досліджень знайдені останки будуть передані до Баштанської міської територіальної громади для здійснення процедури поховання", - йдеться у повідомленні.

Фото: Культурна спадщина Миколаївщини у Facebook

У коментарі "Суспільному" директор Баштанського краєзнавчого музею Олег Требух розповів, що на місці, де знайшли людські останки в останній час діяв ринок, проте у XIX столітті там було кладовище, на якому ховали перших поселенців Баштанки.

Під час розкопок археологи виявили 28 могил та останки 31 людини. У частині могил було поховано по дві особи.

Археолог Олександр Смирнов розповів, що цікавим у цих похованнях є те, що тут разом перетнулися два ритуали: християнський та язичницький.

"Ритуал християнської традиції: хрестики у людей та вони, відповідно до наших християнських обрядів, головою лежать на захід. Це є християнська традиція. Але є дуже цікава язичницька традиція. Це викуп цвинтарної землі. Майже в кожного другого дорослого небіжчика були монети, тобто вони викупали "у землі землю". У кожного були гроші на той шматочок землі, який вони зайняли", - сказав Олександр Смирнов.

Фото: Культурна спадщина Миколаївщини у Facebook

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