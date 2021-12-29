Знайшли без білизни в сараї: на Буковині засудили молодика, який зґвалтував і перерізав горло пенсіонерці

Знайшли без білизни в сараї: на Буковині засудили молодика, який зґвалтував і перерізав горло пенсіонерці

Мертву жінку з численними травмами знайшли у сараї без спідньої білизни.

У Чернівцях засудили до 15 років позбавлення волі чоловіка, який зґвалтував та жорстоко вбив 65-річну сусідку.

Про це повідомляє пише "Молодий Буковинець" з посиланням на пресслужбу Чернівецького апеляційного суду,

Злочин стався ще у квітні 2008 року. Тоді кривднику було лише 22 роки. Він напередодні вдень приїхав у рідне село в Сокирянському районі з заробітків. Після зустрічі з друзями і родичами він у стані алкогольного сп'яніння ввечері зайшов у помешкання своєї 65-річної сусідки, щоби вступити з нею у статеві стосунки, але жінка йому в інтимі відмовила, після цього він вдарив її в обличчя через що вона впала.

"Після зґвалтування чоловік перерізав жінці горло ножем та втік, а через 3 дні покинув територію України, уникаючи впродовж тривалого часу кримінальної відповідальності за скоєне", - йдеться у повідомленні.

Зарізану і зґвалтовану жінку знайшли вранці у сараї в напівоголеному вигляді, без спідньої білизни.

Експерти встановили, що жінка померла на місці від сильної кровотечі з проникаючої різаної рани на шиї. Також на її тілі слідчі виявили множинні тілесні ушкодження – переломи ребер, синці та колото-різані рани.

Утім Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав чоловіка невинуватим в інкримінованих йому злочинах та виправдав, мотивуючи своє рішення недоведеністю його вини у вчиненні насильницьких дій стосовно загиблої.

Але колегія суддів Чернівецького апеляційного суду з таким висновком суду першої інстанції не погодилася, адже вважала, що усі докази свідчили про вчинення злочинів саме цим молодиком.

Чоловік стверджував, що ще з 14 років мав із жінкою добровільні статеві стосунки, і ввечері, до її загибелі також у них був секс. Утім його словам не знайшли підтвердження.

Також суд врахував, що між обвинуваченим і загиблою була велика різниця у віці - 43 роки, то ж критично поставився до таких пояснень і визнав їх неправдивими й такими, що були надані для того, щоб ввести суд в оману та уникнути покарання.

Тож уже 35-річному мешканцю Чернівецької області навіть через 13 років після скоєного не вдалося уникнути покарання. За цей час він навіть створив сім'ю. У нього є дружина та діти. Але у жовтні 2019 року його затримали, адже аналіз ДНК підтвердив причетність до давніх злочинів.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду, встановивши обставини справи, дослідивши усі докази та заслухавши сторони, визнала чоловіка винним за ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки) та за п.10 ч.2 ст.115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті людині поєднане із зґвалтуванням (умисне вбивство).

Тепер за скоєне чоловік відбуде у в'язниці 15 років.

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