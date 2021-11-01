Смерть 21-річного військового у Кривому Розі: ДБР розслідує факт його побиття

Хлопцеві зробили операцію, але врятувати його життя не вдалося.

У Кривому Розі у лікарні №2 помер військовий, якого вранці 31 жовтня доправили з військової частини 3011 НГУ. У Державному бюро розслідування відкрили кримінальне провадження.

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Про це повідомляє ДБР.

Смерть військового лікарі констатували у нейрохірургічному відділенні, 1 листопада.

"Слідчі ДБР виїхали до військової частини для з’ясування всіх обставин трагедії та проведення необхідних слідчих дій. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років", - заявили в ДБР.

Військового з розбитою головою і у непритомному стані знайшли на території військової частини учора, 31 жовтня. 21-річного строковика доправили до лікарні, де йому зробили операцію. Сьогодні хлопець помер.

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