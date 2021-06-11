Знайшли лише одяг: у Тернопільській області загадково зникли двоє 16-річних хлопців, які пішли на рибалку

Підлітків розшукують правоохоронці та рятувальники.

У Тернопільській області загадково зникли двоє 16-річних хлопців, які пішли на нічну рибалку. Підлітки плавали на човні Дністром.

Про це повідомляє поліцейський сайт "Досьє 102".

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За даними поліції, хлопці вночі 11 червня пішли на рибалку на річку Дністер поблизу села Устечко Чортківського району. Вони поплили на човні та їхнє місце перебування і досі невідоме.

Зниклих звати Сюсяйло Ігор та Харук Петро. Їх правоохоронці уже оголосили в розшук.

У ДСНС в Тернопільській області додали, що хлопці перестали відповідати на телефонні дзвінки від рідних орієнтовно в 3:00. Під час пошуків на березі Дністра знайшли одяг зниклих хлопців. Наразі їх пошуки тривають.

Нагадаємо, у Польщі під час риболовлі на озері безслідно зникли двоє українців.

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