Знайшли мертвою під час пожежі: поблизу Івано-Франківська 36-річна жінка скоїла самогубство

Поліція розслідує причини трагедії.
У селі Крихівці, що під Івано-Франківськом, 2 червня під час пожежі в квартирі знайшли тіло 36-річної жінки. Правоохоронці підозрюють, що жінка могла скоїти самогубство.
Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.
Експерт-криміналіст при огляді тіла встановив наявність тілесних ушкоджень, які свідчать про те, що жінка могла скоїти самогубство.
Правоохоронці наразі опитують батьків, друзів і рідних жінки та встановлюють причини Трагедії. також експертиза встановить причини займання у помешканні жінки.
Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України із відміткою "самогубство".
Нагадаємо, у Кривому Розі знайшли повішеним військового.