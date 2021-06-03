Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Знайшли мертвою під час пожежі: поблизу Івано-Франківська 36-річна жінка скоїла самогубство

Знайшли мертвою під час пожежі: поблизу Івано-Франківська 36-річна жінка скоїла самогубство

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Поліція розслідує причини трагедії.

У селі Крихівці, що під Івано-Франківськом, 2 червня під час пожежі в квартирі знайшли тіло 36-річної жінки. Правоохоронці підозрюють, що жінка могла скоїти самогубство

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області. 

Експерт-криміналіст при огляді тіла встановив наявність тілесних ушкоджень, які свідчать про те, що жінка могла скоїти самогубство.

Правоохоронці наразі опитують батьків, друзів і рідних жінки та встановлюють причини Трагедії. також експертиза встановить причини займання у помешканні жінки. 

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України із відміткою "самогубство".  

Нагадаємо, у Кривому Розі знайшли повішеним військового

У Запоріжжі 15-річна учениця місцевої гімназії скоїла самогубство – "Секретні матеріали"

У Запоріжжі 15-річна учениця місцевої гімназії скоїла самогубство – "Секретні матеріали"

 