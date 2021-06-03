Знайшли мертвою під час пожежі: поблизу Івано-Франківська 36-річна жінка скоїла самогубство

Поліція розслідує причини трагедії.

У селі Крихівці, що під Івано-Франківськом, 2 червня під час пожежі в квартирі знайшли тіло 36-річної жінки. Правоохоронці підозрюють, що жінка могла скоїти самогубство.

Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

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Експерт-криміналіст при огляді тіла встановив наявність тілесних ушкоджень, які свідчать про те, що жінка могла скоїти самогубство.

Правоохоронці наразі опитують батьків, друзів і рідних жінки та встановлюють причини Трагедії. також експертиза встановить причини займання у помешканні жінки.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України із відміткою "самогубство".

Нагадаємо, у Кривому Розі знайшли повішеним військового.

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