Знайшли непритомною на пляжі: у Британії загадково померла 14-річна дівчина з України

У графстві Девон, що у Великій Британії, загадково померла 14-річна дівчина з України. Її знайшли непритомною на пляжі та намагались врятувати місцеві медики.

Про це повідомляє поліція Великої Британії.

Детектив-інспекторка Беккі Дейвіс розповіла, що повідомлення про зникнення дівчинки до них надійшло 4 березня. Місцева поліція шукала підлітка, залучивши до цього гелікоптер та берегову охорону. Дівчину знайшли непритомною на місцевому пляжі. Її вертольотом доставили до лікарні, проте там дитина померла.

У поліції зазначили, що повідомили про трагедію найближчих родичів дівчини. Потерпіла була громадянкою України. Причини трагедії розслідує поліція та шукає свідків трагедії.

"Наразі ця смерть вважається нез’ясованою, і триває розслідування обставин", - додала інспекторка поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ніч проти 2 березня російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. На місці трагедії загинуло 13 людей, серед яких 8-місячна дитина та її батьки.

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