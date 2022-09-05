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Знайшли "нове джерело" поповнення втрат: у Донецьку з лікарні "виписують" хворих і відправляють їх на передову

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Знайшли "нове джерело" поповнення втрат: у Донецьку з лікарні "виписують" хворих і відправляють їх на передову

Фото: Associated Press

Російські окупанти "загрібають" до війська кривих і косих.

Не гребують навіть "виписувати" одразу на передову пацієнтів лікарень ОРДЛО призивного віку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарбники знайшли “нове джерело” поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

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