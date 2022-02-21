Знайшли оголеною і мертвою на дорозі: подробиці вбивства 21-річної дівчини з Хмельницької області

Знайшли оголеною і мертвою на дорозі: подробиці вбивства 21-річної дівчини з Хмельницької області

Через місяць убитій Тетяні мало б виповнитись 22 роки.

На Хмельниччині знайшли мертвою і напівоголеною 21-річну Тетяну. Тіло покійної виявив місцевий рибалка, який йшов на річку.

Як йдеться сюжеті "Надзвичайних Новин", дівчина лежала обличчям до землі. Експертиза встановила, що її задушили. У її вбивстві підозрюють односельчанина дівчини, 35-річного батька двох дітей.

Відомо, що напередодні, у вечір п'ятниці, дівчина відпочивала з подругою Марічкою в клубі. Після цього вони придбали пиво та сухарики у цілодобовому магизині й пішли на зупинку, щоб посидіти на лавці. Згодом них приєднались двоє односельців, які вже були напідпитку.

Вони випивали і трішки танцювали, а потім Марічка покинула подругу саму в компанії.

"Подрузі здалось, що між Тетяною та 35-річним Олександром, одруженим чоловіком і батьком двох дітей шкільного віку, промайнула "іскра", тож вона пішла додому і залишила дівчину з двома нетверезими чоловіками", - йдеться у повідомленні.

Як тільки дівчина залишилась з чоловіками на одинці, то почала телефонувати друзям і знайомим, аби вони її забрали додому, але ніхто не відгукнувся.

Вже вранці оголене тіло Тетяни знайшов місцевий рибалка і до останнього сподівався, що це маникен.

У поліції кажуть, що 35-річний Олександр провів дівчину до хати, у чому й зізнався. Проте, за його словами, вже біля будинку Тетяна почала проявляти до нього агресію. Тоді чоловік схопив її за шию і вклав на землю. "Аби заспокоїлась", - виправдовується він.

Дівчина знепритомніла, після чого Олександ переконує, що почав розтирати її снігом. Коли ж дівчина отямилась, то залишив її саму на снігу під батьківською хатою.

У суді чоловік переконував, що не вбивав дівчину. У невинуватість Олександра вірить дружина і мати його двох дітей. Наразі підозрюваний - одині і він у СІЗО.

Через місяць Тетяні мало б виповнитись 22 роки.

Нагадаємо, 21-річну дівчину знайшли задушеною у суботу, 12 лютого, близько 12:30 в одному із сіл Красилівської ОТГ.

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