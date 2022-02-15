Знайшли пристебнутим до автівки: у Харкові невідомі на вулиці викрали підприємця

Правоохоронці викрили групу осіб, яка викрала чоловіка і утримувала, вибиваючи з нього вигаданий борг.

У Харкові четверо чоловіків напали на харків’янина біля під’їзду, побили та відвезли до лісу на його власному автомобілі. Там вимагали у нього 1,5 млн гривень вигаданого боргу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

У Харкові 13 лютого до поліції звернувся місцевий житель, який став свідком викрадення людини.

Відомості про вказану подію було внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

На місці події поліцейські виявили плями крові на снігу та чорну рукавичку.

Під час відпрацювання території області у селищі Хорошеве на відстані приблизно 150 метрів від автодороги у лісі поліцейські виявили легковий автомобіль Audi, до ручки правих задніх дверей якого пластиковою стяжкою був пристебнутий чоловік.

Потерпілим виявився 38-річний харківський підприємець. Він розповів, що ввечері 13 лютого біля під’їзду його будинку до нього підійшли незнайомі чоловіки, вдарили в обличчя, забрали ключі від машини та силоміць посадили до автівки.

В авто у нього забрали його травматичний пістолет і, погрожуючи ним, стали вимагати 1,5 млн вигаданого боргу.

Тортури продовжилися у лісі, у чоловіка вимагали розповісти, де він зберігає гроші.

Далі у потерпілого відібрали ключі від квартири, пристебнули його до дверцят машини пластиковою стяжкою та пішли, залишивши з чоловіком свого спільника.

Правоохоронці звільнили бранця та затримали нападників. Ними виявилися мешканці Харківської області віком від 26 до 62 років.

"Дії чоловіків також кваліфіковані за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину за двома статтями ККУ. Чоловіки затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкцій статей їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Запорізькій області двоє чоловіків вбили знайомого, щоб заволодіти його майном. Вони застрелили чоловіка, тіло вкинули до вигрібної ями, забрали цінні речі й автомобіль.

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