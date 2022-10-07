"Знайшли собі подібних": російські вояки примудрилися загидити свинарник більше ніж свині, які там перебували (відео)

На Херсонщині у звільненому від окупантів селищі Любимівка знайшли залишені позиції російських вояків. Те, як жили окупанти, шокувало і місцевих і військовослужбовців ЗСУ.

Відео місця розташування росіян виклали в телеграм-каналі СБУ.

На кадрах видно, що російські окупанти розмістилися в приміщенні свиноферми, поруч зі свинями. В загонах для худоби вони облаштували "спальні", а між рядами хліву "їдальню". Не обійшлося і без пральних машин - тут їх кілька.

Місцевих жителів та військовослужбовців ЗСУ шокував безлад, в якому жили та залишили після себе російські окупанти. До їхнього приходу в свиней, судячи з усього, було чистіше.

"Знайшли собі подібних", - говорить на відео один із чоловіків.

Нагадаємо, що у звільненому Богородичному військового журналіста шокувало те, як жили окупанти. Вони облаштувалися у місцевому храмі, а за алтарем зробили собі туалет. В самому селі бійці ЗСУ знайшли тіла закатованих місцевих жителів та українських захисників.

Зазначимо, що на Луганщині окупанти готуються до констрнаступу ЗСУ, мінують об'єкти інфрастуктури, території та будівлі. На тлі заяв України про початок звільнення регіону окупанти все частіше тікають з Луганської області.

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