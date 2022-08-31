Знайшли своє місце: окупанти у Криму почали облаштовувати військові склади на свинофермах

У серпні українські військові завдали ударів по військових об'єктах РФ в анексованому Криму. Після цього окупанти почали розміщувати військові склади та зброю на свинофермах.

Таким чином, окупаційна "влада" Криму вважає, що обдурить Збройні сили України.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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"Окупанти почали розміщувати свої військові склади та склади зброї на базі складів з вугіллям або свинофермах. Це роблять, щоб ЗСУ не мали інформації про місця зберігання зброї", - сказав Барієв.

Він також додав, що за підрахунками України, у різних містах півострова сталося 43 вибухи.

"У Криму підвищується протестний потенціал. Багато проукраїнських громадян підтримують "бавовну", яка проводиться в Криму", - зазначив він.

Тим часом, окупаційна "влада" забороняє підконтрольним Росії ЗМІ інформувати про вибухи на військових об'єктах.

Нагадаємо, вранці 31 серпня у селищі Червоногвардійське у Криму горіла нафтобаза. Причини та обставини пожежі – невідомі.

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