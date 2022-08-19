Знайшли тіло 14-річного хлопчика, який зник на Дніпропетровщині (фото)

Водолази знайшли тіло 14-річного хлопчика, який зник під час купання у річці Дніпро в місті Кам'янське на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в ДСНС.

Підлітка виявили на глибині шість метрів та на відстані 25 метрів від берега. Під час пошукових робіт рятувальники обстежили 4,5 тис. квадратних метрів підводної акваторії.

Нагадаємо, пошукові роботи розпочалися позавчора, 17 серпня, і були тимчасово зупинені з настанням темноти. Наступного дня водолази продовжили шукати хлопця.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

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