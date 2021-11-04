Знайшли у калюжі крові та з пробитою головою: у Павлограді чоловік молотком забив до смерті перехожого

Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.
У Павлограді на Дніпропетровщині чоловік декілька разів ударив місцевого мешканця молотком по голові. Постраждалий помер у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася на вулиці Західнодонбаській. Там між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок якого один із них вдарив іншого молотком по голові. Після чого втік з місця злочину.
53-річного потерпілого з розбитою головою та у калюжі крові згодом знайшли перехожі, які викликали на місце правоохоронців. Пізніше копи встановили особу та затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився 45-річний павлоградець.
“За даним фактом слідчим, за узгодженням з окружною прокуратурою, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть”) КК України. Затриманому повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
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