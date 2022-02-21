Знайшли їх у парку: на Тернопільщині двоє неповнолітніх дівчат отруїлись алкоголем і потрапили до реанімації

Знайшли їх у парку: на Тернопільщині двоє неповнолітніх дівчат отруїлись алкоголем і потрапили до реанімації

Дівчатам 14 і 16 років.

В м. Теребовля Тернопільської області двоє дівчат потрапили до лікарні через алкогольне отруєння. Випадок стався у суботу ввечері, 19 лютого.

Як повідомляє "Погляд", дівчата випивали на території Теребовлянського міського парку "Молодіжний", поки їх не знайшли батьки, які й викликали медиків.

"Близько 22.00 годин в реанімаційне відділення КНП «Теребовлянська міська лікарня» привезли двох дівчат віком 14 та 16 років. Медики встановили, що дівчата перебували в стані сильного алкогольного отруєння", - йдеться у повідомленні.

Зараз самопочуття підлітків покращилося і їм надале необхідне лікування і відпустили додому, пише ZAXID.NET. А проти батьки двох дівчат, яким 14 і 16 років, у поліції порушили справу щодо недогляду за неповнолітніми дітьми. Їм загрожує до 1,7 тис. грн штрафу.

Новини України: у приміщенні підприємства академії наук вчені виготовляли алкоголь

Читайте також: