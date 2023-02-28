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Знайшли за 40 км від дому: на Київщині врятували заблукалу жінку в поважному віці

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Знайшли за 40 км від дому: на Київщині врятували заблукалу жінку в поважному віці

На Київщині знайшли заблукалу жінку / Фото: Поліція Київської області

Вона мешкає на Троєщині, але опинилася майже за пів сотні кілометрів від свого будинку.

У понеділок, 27 лютого, у Київській області, поліцейський врятував жінку поважного віку, яка заблукала. 

Про це повідомляє пресслужба поліція Київщини.

Її помітили мешканці села Гореничі. Потерпіла змерзла й не могла пояснити, хто вона та звідки. Жінку доставили в лікарню міста Вишневе, звідки медики викликали поліцію. 

Згодом правоохоронець розшукав доньку потерпілої. Дівчина, яка наразі знаходиться за кордоном, розповіла, що матір мешкає на столичній Троєщині. Проте чому вона опинилася так далеко від дому, обидві пояснити так і не змогли. 

Урешті жінку доставили додому, переконавшись, що її життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Раніше ми повідомляли, що в горах Румунії загубилися шестеро українців. Їх помітили на висоті понад 1,8 тис. м. без належного одягу та спорядження. 

На Закарпатті рятувальники цілий день розшукували групу заблукалих призовного віку

На Закарпатті рятувальники цілий день розшукували групу заблукалих призовного віку

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Дата публікації
Перегляди
357
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