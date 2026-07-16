Знайшли без голови та з руками за спиною: моторошна історія загибелі бійця, якого таврували як СЗЧівця

Мар’ян Пенкальський з родиною / © zaxid.net

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Родина 33-річного молодшого сержанта Мар’яна Пенкальського, пілота БпЛА 503-го окремого батальйону морської піхоти, заявляє про ймовірне умисне вбивство військовослужбовця його співслуживцями.

В деталях трагедії розбирався Zaxid.net.

Загадкове зникнення та СЗЧ «на випередження»

У ніч на 19 грудня 2024 року Мар’ян зник безвісти в районі міста Добропілля на Донеччині. Тієї ночі він мав іти на бойове завдання. Через півтора місяця тіло чоловіка знайшли за кілька кілометрів від місця базування підрозділу — без голови та внутрішніх органів, із закладеними за спину руками.

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Військова частина оформила його зникнення як самовільне залишення частини (СЗЧ), через що родина досі не може отримати виплат за загиблого.

Того ж дня командир роти Сергій Вихованець подав рапорт про те, що боєць нібито втік зі зброєю та автомобілем.

«Зник разом зі зброєю та машиною. Про це я доповів. Ми подали його в СЗЧ, бо хто його знає», — пояснив свої дії офіцер журналістам.

Командир запевнив, що спершу цілий день організовував пошуки зниклого військовослужбовця, оскільки той «був відповідальною людиною» і версія про СЗЧ одразу виглядала сумнівною.

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Вихованець схвально відгукується про підлеглого і не вірить у версію суїциду.

За його словами, стосунки в родині бійця були добрі, конфліктів у підрозділі Мар’ян не мав. Версії про борги через онлайн ставки чи про ворожу диверсійну групу командир також відкидає.

«Було припущення, що його вбили. За що і хто — не знаю», — сказав командир, наголосивши, що остаточно встановити обставини мають слідчі.

Сергій Вихованець також додав, що Мар’ян належав до вмотивованих військовослужбовців, під час служби в підрозділі до нього не було ніяких питань: «Він був мужиком в хорошому розумінні цього слова. Сказати про те, щоб він рвався: давайте я піду і виграю війну, то ні. Але ініціативи були. Жодного разу я не чув, що він зловживав алкоголем, і не робив йому жодних зауважень»

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Шокувальні деталі від дружини: тіло без голови та внутрішніх органів

Коли дружина Мар’яна Ірина Пенкальська на початку лютого намагалася дізнатися у представників частини про стан знайденого тіла, їй повідомили шокуючу інформацію.

«Мені сказали: голови немає. Я кажу: як немає голови? Люди так не помирають — без голови, шиї і внутрішніх органів», — ділиться пережитим вдова.

У сповіщенні, яке принесли родині з ТЦК, причину смерті не вказали.

Рідні та адвокатка родини Тетяна Садовська переконані: обставини вказують на те, що Мар’яна позбавили життя з особливою жорстокістю. Ірина каже, що на родину чинили психологічний тиск, наполягаючи на якнайшвидшому похованні, «пояснюючи це тим, що тіло швидко псується».

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Ірина Пенкальська припускає, що чоловіка могли вбити «свої»: «Думаю, що це свої. Але підстав я не знаю, тому що він мені завжди розповідав, що в нього все добре, конфліктів ні з ким немає. Я не знаю, за що і чому. У частині його дуже хвалили. Коли подзвонили, казали, що він дуже класний військовий був, виконував всі завдання. У нього не було проблем на службі».

За словами Ірини Пенкальської, автомобіль чоловіка якомось чином опинився у військовослужбовців іншого підрозділу — скандальної «Скелі».

Поховали не все тіло

Після повторної експертизи з’ясувалося, що на поховання родині віддали не все тіло. Частину останків, знайдених на місці події (фрагменти черепа, щелеп) до Львова не передали. За словами адвокатки, деякі фрагменти тіла досі перебувають в різних місцях, не ідентифіковані, а ДНК із них за понад півтора року так і не відібрали.

Адвокатка Тетяна Садовська вимагає віддати родині всі останки разом, а не частинами: «Потім третій похорон переживати через цю недбалість — це не по-людськи і дуже жорстоко».

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«Це не самогубство, а вбивство», каже побратим бійця

Побратим загиблого погодився говорити з журналістами лише на умовах анонімності.

«Я з ним прослужив доволі довго. Підстави вважати, що Мар’ян міг вчинити самогубство, немає жодної. Він навпаки радів з того, що в нього народилася третя дитина. Вважаю, що це вбивство», — сказав він.

Побратим розповів, що шапка Мар’яна лежала поряд з тілом і була прострелена: вхідний отвір на лобі, вихідний — на потилиці. Він припускає, що голову Мар’яна від тіла могли відділити звірі, оскільки воно пролежало в посадці півтора місяця.

У версію СЗЧ побратим не вірить: «Якщо людина йде в СЗЧ, вона прямує, очевидно, у той бік, звідки родом. Додому Мар’ян не прийшов».

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«У мене багато питань до слідства. Вони закрили це як самогубство, але я з цим категорично не погоджуюся», — додає він.

Через оформлення СЗЧ родину позбавила виплат від держави

У виданні зазначають, що через рік після того, як знайшли тіло, військова частина звернулася в ДБР із заявою про самовільне залишення служби.

Через версію СЗЧ родина позбавлена виплат. Дружина бійця Ірина Пенкальська з адвокаткою виграли адміністративний суд, який скасував акти службового розслідування та внутрішні накази частини як незаконні. Проте заробітну плату та виплати родині так і не повернули, оскільки провадження про СЗЧ залишається відкритим.

Рідні домагаються, щоб провадження щодо СЗЧ закрили не «у зв’язку зі смертю», а на реабілітуючій підставі — через недоведеність вини, аби діти Мар’яна отримали соціальний захист.

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Наймолодший син Мар’яна Пенкальського, якому на момент зникнення батька було два місяці / © zaxid.net

Нагадаємо, що ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко, говорячи про катування у деяких підрозділах, серед прикладів назвав історію з Мар’яном Пенкальським.

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