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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3849
Час на прочитання
2 хв

Знайшли в Дубаї у тяжкому стані: в Україні відкрили кримінальну справу через модель Марію Ковальчук

Слідчі Націполіції у Львівській області розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 149 КК України, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми, вербування чи переміщення особи з метою експлуатації.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Модель Марія Ковальчук / Фото: instagram.com/ae3marylu

Модель Марія Ковальчук / Фото: instagram.com/ae3marylu

Українська поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми у справі 20-річної української моделі Марії Ковальчук. Дівчину знайшли у Дубаї у важкому стані з численними переломами.

Як повідомили у BBC Україна, слідчі Національної поліції у Львівській області розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 149 КК України, що передбачає відповідальність за торгівлю людьми, вербування чи переміщення особи з метою експлуатації. У поліції зазначають, що зараз триває досудове розслідування, деталі якого поки не розголошуються.

Дівчина зникла на початку березня, після чого рідні втратили з нею зв’язок. Через тиждень її знайшли на узбіччі дороги з численними травмами. Наразі вона перебуває в лікарні, її стан стабільний, загрози життю немає.

Що відомо про Марію Ковальчук

Марія Ковальчук родом зі Львова, працювала моделлю та активно вела соціальні мережі. Вона планувала подорож до Таїланду, однак після поїздки до Дубая перестала виходити на зв’язок.

Відомо, що 9 березня вона відвідала розважальний захід, де познайомилася з двома чоловіками, які назвали себе представниками модельного бізнесу. Наступного дня вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч, але після цього більше не виходила на зв’язок.

11 березня вона мала вилетіти до Таїланду, однак цього не сталося. Згодом її знайшли у тяжкому стані на вулиці без документів та телефону. За словами матері постраждалої, у дівчини численні переломи, вона перенесла три операції та поки що не може говорити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3849
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