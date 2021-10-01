Знайшов непритомними на підлозі: під Дніпром поліцейський виніс з вогню двох людей

Правоохоронець підтягнув людей до вікна і пересував на вулицю.
У Дніпропетровській області співробітник поліції врятував життя двох людей, які ледь не згоріли у власному будинку.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.
Подія сталася в одному із сіл Кам'янського району Дніпропетровської області. Зайнявся приватний будинок, а сусіди викликали рятувальників та зателефонували до свого дільничного офіцера Олександра Руденка.
Той першим прибув на місце події, і не вагаючись, зайшов у охоплений вогнем будинок, щоб перевірити, чи немає там людей. Там на підлозі він виявив непритомними чоловіка і жінку. Правоохоронець по черзі підтягував їх до вікна, де їх забирали сусіди.
Потім люди разом з надзвичайниками загасили пожежу.
Потерпілих негайно госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Зараз їхній стан задовільний, вони перебувають під наглядом лікарів.
Нагадаємо, що Херсоні на вул. Пилипа Орлика небайдужий таксист врятував 39-річну жінку та її 6-річного сина, які ледь не згоріли живцем у квартирі.