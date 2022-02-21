Знайшла у сараї: в Одеській області у руках дитини вибухнув невідомий предмет

Знайшла у сараї: в Одеській області у руках дитини вибухнув невідомий предмет

Хлопчика з травмами доправили до лікарні.

У Болграді (Одеська область) 13-річний хлопець отримав травми від вибуху невідомого пристрою. Його доправили до лікарні.

Про це пише місцеве видання “Бессарабія INFORM”.

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Медики, які оглянули підлітка, викликали співробітників поліції, оскільки ушкодження свідчили, що в руках у хлопця вибухнув невідомий пристрій.

За інформацією генерального директора КНП "Болградська ЦРЛ" Віктора Дішлі, потерпілому надали першу допомогу. У хлопчика сильно пошкоджено кисть руки, тому його відправили до Одеської обласної дитячої лікарні. Операцію провели хірурги військового шпиталю, які спеціалізуються на таких травмах.

Що за пристрій вибухнув у руці хлопчика, сьогодні з'ясовують співробітники Болградського відділення поліції.

За інформацією начальника Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, полковника Романа Галкіна, це однозначно не граната, бо в такому разі хлопчика вже не було б живим. Він зазначив, що це був не металевий вибуховий пристрій - можливо, потужна петарда або вибуховий пакет. Хлопчик знайшов його вдома в сараї. Що це за предмет - батьки дитини не знають.

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