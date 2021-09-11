Знайшов зв'язок між ожирінням політиків і корупцією: вчений з України отримав Шнобелівську премію

Вчений вважає, більша корупція в країнах, тим товстіші урядовці.

Український вчений Павло Блавацький отримав Шнобелівську премію з економіки за дослідження "Ожиріння політиків і корупція в пострадянських країнах".

Про це повідомляється на сайті премії.

Викладач французької школи бізнесу Монпельє, професор і український вчений Павло Блавацький отримав премію за 2021 рік за своє дослідження про те, як рівень корупції і рівень ожиріння корелюються між собою.

Главацький дослідив світлини 299 чиновників та політиків з кількох пострадянських країн і дійшов висновку, що є кореляція між надлишковою вагою політиків і місцем країні в індексі сприйняття корупції Transparency International. Тобто, чим більша корупція в країнах, тим товстіші урядовці.

"Згідно з розрахунковим індексом маси тіла, 96 з 299 міністрів (32%) мають важкий ступінь ожиріння (розрахунковий індекс маси тіла між 35 і 40). Зокрема, за оцінками, 13 із 24 міністрів Узбекистану (54%), 8 з 18 міністрів Таджикистану (44%) та 10 з 24 міністрів України (42%) мають важкий ступінь ожиріння. Ще 13 із 299 міністрів у нашому наборі даних (4%) страждають страждають надважким ступенем ожирінням (розрахунковий індекс маси тіла перевищує 40). Зокрема, за оцінками, 3 з 20 міністрів Казахстану (15%) та 2 з 24 міністрів України (8%) мають дуже сильне ожиріння. За оцінками, лише 10 із 299 міністрів у нашому наборі даних (3%) мають нормальну вагу (індекс маси тіла від 18,5 до 25). Зокрема, уряди Азербайджану, Естонії, Грузії, Казахстану, Латвії, Литви, України та Узбекистану мають по одному міністру з розрахунковою нормальною вагою", - йдеться у результатах дослідження.

Сам вчений родом із Львова, раніше викладав у Львівському Національному університеті імені Івана-Франка, потім працював у Швейцарії, Австарлії та Австрії.

Нагадаємо, що в американському Гарварді вручили щорічну Шнобелівську премію. Так, у сфері біології премію вручили за дослідження котячо-людських комунікацій. Приз миру дістався за перевірку гіпотези про те, що люди почали носити бороди, щоб захистити себе від ударів по обличчю.

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