Знайте свої права: чи можуть охоронці в супермаркеті перевіряти особисті речі

В Держпродспоживслужбі дали відповідь на це запитання.

Отже, якщо сталася така ситуація і до вас підійшов охоронець, директор чи власник закладу з проханням показати сумку для огляду особистих речей, потрібно одразу попросити документ, який є підставою для обшуку. Річ у тім, що таких повноважень вони не мають.

Якщо, наприклад, у супермаркеті в охоронців виникають підозри або сумніви щодо особи, вони можуть лише слідкувати за товаром у торговельній залі чи за діями самого покупця під час його перебування в закладі за допомогою камер спостереження (якщо вони є).

За яких умов охоронець має право викликати поліцію:

на виході продавця із супермаркету спрацювала противикрадальна рамка;

на камерах стеження було зафіксовано, що покупець вкрав річ;

інші покупці помітили крадія та повідомили про нього охорону.

Якщо охорона вимагає провести обшук особистих речей покупця без поліції чи без його згоди, вона порушує закон. Зокрема, статтю 29 Конституції України та статтю 289 Цивільного кодексу України, згідно яких кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Якщо ви не даєте згоду на обшук особистих речей, а охоронець вас не випускає з супермаркету чи погрожує — одразу викликайте поліцію.