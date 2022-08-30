"Знайти своїх": Осадча розповіла історію пошуку жительки Маріуполя, яка досі живе в окупації

Від перших днів війни телеведуча допомагає українцям знайти близьких, з якими було втрачено зв'язок через вторгнення РФ на територію України. Наразі проєкт допоміг воз'єднатись близько двом тисячам українських родин.

Героїнею нового епізоду стала 71-річна Ніна Туваєва з Маріуполя, яку розшукує її донька Олена. Жінка вмовляла матір покинути тимчасово окуповане місто разом з нею та онучками, але вона відмовилася виїжджати з через хвору сусідку, за якою доглядала.

"Коли розпочалися вуличні бої, я благала маму виїхати разом з нами, тому що розуміла: якщо вона залишиться у Маріуполі, то це може бути остання з нею зустріч. Нам вдалося домовитися з сусідом, щоб він нас відвіз до тимчасово окупованого Мангуша. Але через тиждень ми пішки повернулися до Маріуполя, задля того щоб забрати кішку та знову навідати маму. Я дуже хотіла побачити, що з нею все добре і вона жива. В той момент в місті точилися страшні вуличні бої і дійти до будинку мами нам не вдалося, адже всюди були російській солдати", - говорить донька Ніни Олена.

Історію Олени вже показували у "Сніданку з 1+1", після цього сюжету волонтери з Маріуполя надіслали жінці фотографію її мами та повідомили, що вона досі живе в окупації, у підвалі свого будинку.

"Після того, як про мою історію показали у "Сніданку з 1+1", я змогла поспілкуватися з мамою. У її квартирі немає вікон та дверей, вона спить на підлозі в підвалі та майже нічого не їсть. Коли я запитала, де вона готує їжу, вона відповіла: ніде. Сусідка, заради якої вона залишилася у Маріуполі, померла від вибуху. Ми дуже хочемо, щоб мама виїхала на безпечну територію. Наразі ми вмовляємо її зробити це", - говорить Олена.

Координатори проєкту "Знайти своїх" зв'язали Олену з волонтером, який зараз перебуває у Маріуполі та допомагає людям виїхати до безпечної території.

"Люди, які живуть в тимчасово окупованому Маріуполі, на жаль, перебувають в інформаційному вакуумі, і через це вони часто не хочуть їхати звідти. Після всього пережитого під час окупації вони, приїжджаючи на підконтрольну територію України, дивуються навіть освітленню на вулицях. Іноді мені доводиться вмовляти тих, хто не хоче покидати свою домівку. Я кажу, що попереду зима, опалення не буде, їм потрібно бути в місці, де є доступ до медикаментів та нормального спокійного життя. Більше всього ми отримуємо запитів від людей, які шукають своїх рідних. Часто до нас пишуть з проханнями перевірити декілька адрес, де можуть перебувати близькі люди, і ми їздимо за цими адресами та шукаємо людей. Сподіваємося, що зможемо допомогти Олені вмовити матір виїхати”, - говорить волонтер.

"Знайти своїх" - це масштабний соціальний проєкт Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв'язок через вторгнення РФ на територію України. Щоранку у "Сніданку з 1+1" можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже пощастило знайти своїх рідних.

Дивіться проєкт "Знайти своїх" у загальнонаціональному марафоні "Єдині новини" щопонеділка о 21:30 та щодня у "Сніданку з 1+1" з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube.

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