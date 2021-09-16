Знепритомніла на уроці фізкультури: у Полтаві померла 10-річна школярка

Дитину госпіталізували просто з шкільного уроку до лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалось.

У середу, 15 вересня, в реанімації Дитячої обласної лікарні померла 10-річна дівчинка. За попередньою інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33 Полтавської міської ради.

Як повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області, дівчинці стало зле на уроці фізкультури і вона знепритомніла.

Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімувати школярку і викликали швидку допомогу. Швидка, яка приїхала на виклик, госпіталізувала дитину до лікарні, але, на жаль, врятувати життя дівчинки не вдалося.

Обставини та причина смерті дитини встановлюються.

За цим фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокурати, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 15 лютого на Львівщині від запалення легень померла 11-річна школярка Вероніка Гащак. Дитині стало зле у швидкій, тож лікарі завезли дівчинку до найближчої лікарні, але через годину в реанімації вона померла.

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