Знепритомніла від переохолодження: пенсіонерка з Хмельницької області ледь не замерзла у власному домі

Знепритомніла від переохолодження: пенсіонерка з Хмельницької області ледь не замерзла у власному домі

Сусіди запідозрили, що з жінкою щось зле.

У селищі міського типу Нова Ушиця Хмельницької області у власній домівці від переохолодження ледь не загинула 69-річна жінка. На допомогу пенсіонерці викликали поліцію, яка і врятувала її від смерті. Інцидент стався у четвер, 21 жовтня.

Про це розповіли у пресслужбі поліції Кам’янець-Подільського районного управління поліції.

"О 12:53 год на лінію "102" надійшло повідомлення від схвильованих родичів про те, що 69-річна мешканка смт. Нова Ушиця не виходить на зв'язок. Жінка розповідала ввечері сусідам, що збиралась вранці йти на ринок, але з дому так і не вийшла", - кажуть у поліції.

Сусіди жінки запідозрили щось неладне, коли помітили ввімкнене з вечора світло та те, що будинок був замкнений зсередини на ключ.

"Сусіди зателефонували родичам, а родичі викликали на допомогу поліцейських. По приїзду поліцейські відімкнули будинок та виявили там непритомну жінку", - розповідають правоохоронці.

В жінки були ознаки переохолодження, тому поліцейські негайно викликали швидку та допомогли медикам її транспортувати.

"Наразі жінку госпіталізували до лікарні, де їй надано необхідну допомогу", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, у київському метро поліцейська врятувала життя чоловіка, в якого раптово зупинилося серце.

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