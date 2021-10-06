Знепритомнів і впав у кому: що відомо про стан 15-річного школяра з Дніпра, у якого стався інсульт

Знепритомнів і впав у кому: що відомо про стан 15-річного школяра з Дніпра, у якого стався інсульт

Відомо, що підлітка прооперували, а на вартісну операцію кошти збирали небайдужі громадяни.

У Дніпрі у 15-річного Влада Щирого стався інсульт. Його транспортували у стані коми до Києва, а там лікарі провели складну і вартісну операцію.

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Як почувається 9-класник Влад Щирий, розповідає "Наше місто".

На початку вересня Дніпро облетіла новина, що учень середньої школи №96, 9-В класу раптово знепритомнів і впав в кому. Медики діагностували у нього інсульт. Підлітка транспортували до Києва, де медики встановили йому діагноз "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка у шлуночкову систему". Аби хлопець жив, йому необхідна була операція, вартістю близько 200 тисяч гривень.

Після розголосу історії підлітка в ЗМІ і соцмережах, гроші завдяки небайдужим громадянам зібрали і Влада успішно прооперували.

Днями мама хлопця повідомила, що її син вперше вийшов на прогулянку.

"Ми вже місяць вдома. З Владом кожен день, крім вихідних, займається реабілітолог. Він вчиться заново ходити і працювати рукою, поки погано бачить, є страхи впасти. Але ми з ними боремося! Влада постійно відвідують друзі та однокласники. У нього відмінна група підтримки", - розповіла мама хлопчика.

В кінці жовтня жінка з сином знову їхатимуть до Києва на дообстеження.

Нагадаємо, що Дніпрі у 15-річного хлопчика стався інсульт. Він знепритомнів і впав у кому, а зараз хлопець перебуває у медзакладі Києва.

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