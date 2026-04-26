Знесена зупинка та заблоковані траси: на Вінниччину обрушився руйнівний буревій (фото, відео)

Негода в Україні

Вінниччину накрив потужний буревій, який уже встиг завдати суттєвої шкоди інфраструктурі та спричинити транспортний колапс. Потужні пориви вітру, що сягають штормових значень, валять дерева та нищать металеві конструкції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У самій Вінниці найбільше постраждала вулиця Келецька. Там сильний порив вітру буквально зніс конструкцію зупинки громадського транспорту. Очевидці у соцмережах публікують кадри, на яких видно вщент зруйновану металеву споруду.

Наслідки негоди

Не менш складна ситуація і на автошляхах області. Як повідомляють свідки події, на відрізку дороги між Махнівкою та Корделівкою шторм повалив дерева прямо на проїжджу частину.

«Дерево впало миттєво, перегородивши майже всю смугу. Рух транспорту зараз вкрай ускладнений, водії намагаються об’їжджати перешкоди узбіччям», — зазначають очевидці.

Наслідки негоди

Метеорологи попереджають, що пік негоди ще не пройдено. За даними синоптиків, у найближчу годину та до кінця доби 26 квітня пориви вітру на Вінниччині посилюватимуться до 25 м/с.

У зв’язку з цим в області офіційно оголошено ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності.

Правила безпеки: як поводитись під час шторму

Рятувальники та комунальні служби закликають вінничан не нехтувати правилами безпеки та за можливості залишатися в приміщеннях.

«Тримайтеся подалі від конструкцій: не стійте під рекламними щитами, лініями електропередач та розлогими деревами. Особливу небезпеку зараз становлять старі тополі», — наголошують у службі цивільного захисту.

Також власникам авто наполегливо рекомендують не паркувати транспортні засоби поблизу дерев чи хитких конструкцій. Мешканцям квартир варто щільно зачинити вікна та прибрати з відкритих балконів предмети, які може знести вітром.

Пішоходам радять уникати вузьких провулків біля старих будівель, а водіям на трасах — суворо дотримуватися дистанції, адже видимість та керованість авто під час таких поривів вітру значно погіршуються.

Нагадаємо, через різке погіршення погодних умов у кількох регіонах виникли транспортні ускладнення, пошкодження інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.

На заході країни, зокрема у Волинській та Львівській областях, несподівано випав сніг. У Львові сильний вітер спричинив масове падіння дерев у різних районах міста.

На Вінниччині негода спричинила серію дорожньо-транспортних пригод. У Вінниці сильний вітер зніс автобусну зупинку, а на трасах області дерева блокували рух транспорту. Одне з дерев упало просто на кабіну вантажівки.

У Полтавській області через сильні пориви вітру фіксували пошкодження балконів, падіння гілок та пилову бурю.