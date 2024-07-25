Знешкоджено агентуру ФСБ, яка готувала підпали торгових центрів у ЄС та Україні (фото)

Наразі відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. У планах був підпал центру гуманітарної допомоги Україні на польській території.

Контррозвідка СБУ та Нацполіція України знешкодили агентурну групу ФСБ Росії, яка готувала підпали торгових центрів на території країн Євросоюзу. Було затримано групу вербувальників паліїв.

Про це повідомили в Нацполіції та СБУ.

За інформацією сецслужби, у результаті спецоперації у різних регіонах України нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей. Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправки, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Як повідомили в поліції, для виконання вказівок від ФСБ фігуранти вербували на території України проросійськи налаштованих осіб. Після цього їх за підробленими документами (паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб) вивозили до країн ЄС для виконання замовлень за гроші.

Достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також зловмисники отримали замовлення на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі.

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Після вчинення підпалів виконавці мали знімати загоряння об’єктів на свої телефони для подальшого звіту до ФСБ. Ці медіафайли росіяни планували використати для підготовки ІПСО, спрямованих на розхитування суспільно-політичної ситуації в ЄС.

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Організатор – житель Івано-Франківська

Організатором групи та вербувальником виявився 39-річний житель Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян.

"Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували "замовлення" від своїх кураторів. Злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників групи виконував свою роль", – йдеться в повідомленні поліції.

Там додали, що після визначення об’єкта для майбутнього підпалу, зловмисники виготовляли для агентів підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб, щоб забезпечити незаконні фінансові операції фігурантів: придбання пального, інших засобів для виконання замовлення.

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Обшуки в агентів ФСБ та висунуті підозри

В СБУ повідомили, що відбулися 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражах фігурантів справи. Було вилучено:

мобільні телефони, флешки, чорновики та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;

автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;

банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних паліїв.

Організатору агентурної групи ФСБ та його спільнику повідомлено про підозру за такими кримінальними статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Тривають слідчі дії та оперативні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

Затримано агентів ФСБ, які готували підпали в Україні та ЄС / Фото: СБУ та Нацполіція

До слова, навесні в Німеччині прихильники лівого екстремістського руху RAF спалили будинок гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

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