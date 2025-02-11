Знеструмлені споживачі отримають світло вже незабаром – "Укренерго"

Внаслідок нічних і ранкових атак РФ на об’єкти енергетики довелося застосовувати аварійні відключення, проте енергосистема стабілізувалася.

"Укренерго" повідомляє, що всі знеструмлені через ракетні удари споживачі будуть підключені найближчим часом. Аварійні відключення, які були запроваджені вранці, скасовані.

Втім, енергетики наголошують на необхідності ощадливого споживання, особливо у години пікового навантаження з 15:00 до 21:00.

Внаслідок нічних і ранкових атак РФ на об’єкти енергетики довелося застосовувати аварійні відключення, проте енергосистема стабілізувалася. Всі споживачі найближчим часом знову отримають електропостачання.

Споживання зростає через морози

Енергетики зафіксували зростання споживання електроенергії на 4% порівняно з попереднім днем. Причиною є різке похолодання по всій країні та збільшення використання електроприладів на початку робочого тижня.

Наразі обмеження діють для промисловості та бізнесу, а для побутових споживачів відключень поки що немає.

Як допомогти енергосистемі?

Зменшити використання потужної техніки від 15:00 до 21:00

Не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів

За можливості перенести використання енергомістких пристроїв на ніч

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу", – зазначають в компанії.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, російська окупаційна армія завдала ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури. В Україні запровадили відключення світла.