Укрaїнa
2322
1 хв

Знеструмлення двох областей, Трамп готується до вторгнення у Гренландію: головні новини ночі 11 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Масові знеструмлення в Україні

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 січня 2026 року:

  • Через ворожу атаку без світла залишилися Запоріжжя та частина Дніпропетровщини Читати далі –>

  • У Харкові БпЛА «Молнія» влучив в інфраструктурний об’єкт — Терехов Читати далі –>

  • Трамп наказав розробити план вторгнення в Гренландію — Daily Mail Читати далі –>

  • Портников пояснив, чому Путін хоче залякати європейців «Орешніком» Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

