Знеструмлення двох областей, Трамп готується до вторгнення у Гренландію: головні новини ночі 11 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 січня 2026 року:
Через ворожу атаку без світла залишилися Запоріжжя та частина Дніпропетровщини
У Харкові БпЛА «Молнія» влучив в інфраструктурний об'єкт — Терехов
Трамп наказав розробити план вторгнення в Гренландію — Daily Mail
Портников пояснив, чому Путін хоче залякати європейців «Орешніком»
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА