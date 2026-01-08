Знеструмлення на Дніпропетровщині і Запоріжжі: яка ситуація зі світлом, водою і теплом зараз

Знеструмлення / © ТСН.ua

Після російських атак у Дніпропетровській та Запорізькій областях триває відновлення мереж. На частину Дніпропетровщини вже вдалося повернути водопостачання, а в Запоріжжі відновлено електропостачання.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

У Дніпропетровській області тривають ремонтні роботи для повернення тепло- та водопостачання для понад мільйона абонентів. У кількох населених пунктах вдалося частково відновити централізовані системи. Бригади працюють у посиленому режимі.

На Лівому березі Дніпра є вода, але вона подається зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури живляться з резервних джерел.

У Запоріжжі ремонтні бригади працювали цілу ніч. Місту повернули світло, ще триває подавання до осель опалення та води. Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі.

Залізниця на Дніпропетровщині та Запоріжжі продовжує рух.

Щодо електропостачання у Запорізькій області, то воно відновлено для стратегічної інфраструктури. Поїзди їздять у звичному режимі.

У знеструмленому Дніпрі та регіоні всі поїзди надалі курсують із теплотягою. Вокзали заживлені від генераторів, працюють «Пункти незламності».

Що відомо про блекаут на Дніпропетровщині і Запоріжжі?

Увечері 7 січня внаслідок масованої російської таки майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області. У Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі сталися аварійні блекаути, відсутні вода та опалення. У Запоріжжі лікарні та водоканал перевели на роботу на генераторах, мобільний зв’язок переведено в економрежим, а в Кривому Розі через гідроудари система теплопостачання втрачає 200 т води на годину. «Укрзалізниця» задіяла резервні тепловози, через що низка поїздів до Києва, Львова та Холма курсує із затримками, водночас у регіонах розгортають додаткові «Пункти незламності».