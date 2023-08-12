Знеструмлення через грозу та пошкоджений газопровід: яка ситуація в енергосистемі

Впродовж минулої ночі в Україні вирувала негода. Через грозу знеструмлено 127 населених пунктів у 5 областях.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

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Так, знеструмлені населені пункти у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Донецькій областях. З них найбільше (71 населений пункт) – у Сумській області.

Окупанти не припиняють гатити по прифронтових регіонах. Внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід у Донецькій області. Стався витік газу, на щастя, його вдалося локалізувати. Через падіння тиску в газопроводі були тимчасово відключені побутові споживачі. Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

"У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної", – зауважують у Міненерго.

На ЗАЕС ситуація залишається складною, однак рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний. Наразі він становить 16,19 м, чого достатньо для забезпечення потреб станції.

Через цинічний підрив окупантами Каховської ГЕС у Херсоні залишаються без світла 11,3 тисячі споживачів. "Енергетики працюють над відновленням електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація", – наголошують у відомстві.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що наступна зима буде складною. При цьому він наголосив, що держава докладає максимум зусиль, щоб вистояти.

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