Знеструмлення в Івано-Франківській області: оприлюднено графіки аварійних вимкнень світла

В Івано-Франківській області запровадили графіки аварійних вимкнень світла. Ці графіки розбиті на черги, кожна черга буде вимикатися на 2 години, але може бути необхідність і на довше. Припинення електропостачання можливе декілька разів впродовж доби.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Графік аварійних вимкнень – це не графік із датою та часом. Це перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю. Вимикають лінії електропередач тоді, коли в енергосистемі необхідно знизити певний обсяг навантаження, а не відключити певну кількість будинків, районів чи конкретний населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Очільниця області зазначила, що неможливо передбачити до хвилини точний час, коли саме необхідно вимкнути лінії електропередач.

"Прикарпаттяобленерго" отримує команду застосувати вимкнення від диспетчера “Укренерго” і має виконати її оперативно – протягом 15 хвилин. Тому рекомендуємо віднайти чергу, до якої віднесено ваш населений пункт. Ознайомитися з чергами можна на головній сторінці сайту Прикарпаттяобленерго в рубриці "Графіки аварійних вимкнень", - йдеться у повідомленні.

Також про вимкнення і час відновлення електропостачання можна дізнатися в чатботі "Прикарпаттяобленерго" у Viber під кнопкою "Відсутнє світло".

Вимкнення електроенергії в Україні

Армія РФ вже два тижні обстрілює ракетами українську енергетичну інфраструктуру. Через це без світла в різні дні залишився Львів, Житомир, Луцьк, частина Києва і Миколаївської області.

Через атаку на енергетичну систему в Україні виникли проблеми, тож у частині населених пунктів регулярно вимикають світло. Влада закликає українців економити електроенергію.

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