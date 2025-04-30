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Зняття броні із медиків: в Міноборони зробили роз’яснення
У Міністерстві оборони назвали посади, яких стосуватиметься розбронювання.
Розбронювання медичних працівників, про яке раніше повідомили в ЗМІ, стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями.
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
У Міноборони уточнили, що йдеться про посади:
санітарних інструкторів (медичних сестер і братів),
фельдшерів,
військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)» за контрактом строком на 1 рік.
У військовому відомстві додали, що причиною такого рішення став дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків.
«Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета — не зняти захист із усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міністерства оборони на розбронювання частини медпрацівників.