Зняття броні із медиків: в Міноборони зробили роз’яснення

Деякі лікарі в Україні втратять бронь / © Credits

Реклама

Розбронювання медичних працівників, про яке раніше повідомили в ЗМІ, стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

У Міноборони уточнили, що йдеться про посади:

Реклама

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів),

фельдшерів,

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)» за контрактом строком на 1 рік.

У військовому відомстві додали, що причиною такого рішення став дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків.

«Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета — не зняти захист із усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міністерства оборони на розбронювання частини медпрацівників.