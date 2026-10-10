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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8478
Час на прочитання
1 хв

Зняття санкцій США з Росії та реакція світу: головні новини ночі 10 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Путін, Дональд Трамп та Воложимир Зеленський

Путін, Дональд Трамп та Воложимир Зеленський / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 жовтня 2026 року:

  • «Хочу подякувати Путіну»: Трамп похвалив угоду з Росією та відреагував на критику Зеленського Читати далі –>

  • Росія достроково знімає обмеження на дизель після контактів Путіна з Трампом Читати далі –>

  • «Ми спалимо їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа щодо російського дизелю — FT Читати далі –>

  • Палає після вибухів: у Ростові-на-Дону повідомляють про ураження нафтового термінала Читати далі –>

  • Росія вдарила по житловій п’ятиповерхівці в Запоріжжі: є загиблі, під завалами шукають людей Читати далі –>

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