Зняття санкцій США з Росії та реакція світу: головні новини ночі 10 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 жовтня 2026 року:

«Хочу подякувати Путіну»: Трамп похвалив угоду з Росією та відреагував на критику Зеленського Читати далі –>

Росія достроково знімає обмеження на дизель після контактів Путіна з Трампом Читати далі –>

«Ми спалимо їхні НПЗ»: Україна відповіла на рішення Трампа щодо російського дизелю — FT Читати далі –>

Палає після вибухів: у Ростові-на-Дону повідомляють про ураження нафтового термінала Читати далі –>