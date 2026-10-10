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Зняття санкцій США з Росії та реакція світу: головні новини ночі 10 жовтня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 жовтня 2026 року:
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Росія достроково знімає обмеження на дизель після контактів Путіна з Трампом Читати далі –>
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Палає після вибухів: у Ростові-на-Дону повідомляють про ураження нафтового термінала Читати далі –>
Росія вдарила по житловій п’ятиповерхівці в Запоріжжі: є загиблі, під завалами шукають людей Читати далі –>
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