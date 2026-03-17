Зняття з військового обліку під час війни: коли ТЦК має право відмовити

ТЦК зобов’язані вести облік відповідних категорій громадян України. Проте під час зміни місця проживання та спроби стати на облік у новому місці військовозобов’язані можуть зіткнутися з неочікуваною проблемою — відмовою у знятті з військового обліку за попереднім місцем реєстрації.

На це запитання відповіли фахівці на порталі «Юристи.ua».

Процедура зміни реєстрації (прописки) для чоловіків призовного віку безпосередньо пов’язана з військовим обліком. Без актуалізації даних у ТЦК отримати державну реєстрацію за новою адресою неможливо.

Коментуючи правові норми, адвокат Юрій Айвазян наголошує, що уникнути візиту до військкомату під час переїзду не вдасться.

«Якщо ви плануєте переїхати до іншого міста та зареєструвати місце проживання, для початку вам необхідно буде стати на військовий облік у відповідному ТЦК. На жаль, відповідна процедура не передбачає іншої можливості», — пояснює правознавець.

Чому ТЦК має право відмовити у знятті з обліку

Ситуація значно ускладнюється на етапі зняття з обліку за старим місцем проживання. Юрист Владислав Дерій звертає увагу на те, що процедура переходу з одного ТЦК до іншого не є автоматичною, і військкомат може цілком законно відхилити запит громадянина.

«Оскільки триває війна, то ТЦК за чинним місцем військового обліку має право відмовити у знятті з обліку. Це все індивідуально та фактор особистісний щодо кожного ТЦК», — підкреслює експерт.

Тобто рішення ухвалюється на розсуд керівництва конкретного територіального центру комплектування, виходячи з мобілізаційних потреб і внутрішніх розпоряджень.

Як змінилося законодавство під час війни

Варто зазначити, що поточні правила є ліберальнішими порівняно з першими роками повномасштабного вторгнення. Раніше зняття з обліку було взагалі заборонене.

«У період від 2022-го до 2024 року існувала норма, яка забороняла змінювати місце проживання під час війни», — нагадує Владислав Дерій.

Лише після 2024 року цю абсолютну заборону було скасовано. Натомість законодавці встановили чіткий обов’язок, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), ставати на військовий облік протягом семи днів від дати декларування місця проживання у відповідній довідці.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники ТЦК можуть затримувати осіб без перевірки документів, якщо ті вже перебувають у розшуку. Якщо особу, яка ігнорує повістки, виявляють у громадському місці (ресторані, спортзалі чи на вулиці), процедура ідентифікації може вважатися пройденою, якщо ТЦК заздалегідь ідентифікував порушника.

Також у Верховній Раді обговорюють запровадження додаткових санкцій для ухилянтів від мобілізації та тих, хто вчинив СЗЧ. Серед ймовірних обмежень розглядають блокування банківських рахунків, заборону на отримання кредитів і керування транспортом за аналогією з покараннями для боржників з аліментів. Наразі ці ініціативи — лише на стадії дискусій.