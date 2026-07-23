Знятий з обліку чоловік отримав термін за ухилення від мобілізації: як так сталося

Військовий квиток / © ТСН.ua

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Чоловіка незаконно засудили до ув’язнення за ухилення від мобілізації через плутанину у військових документах 20-річної давнини. Верховний Суд став на бік чоловіка та скасував трирічний вирок.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Верховний Суд скасував вирок чоловікові, якого засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації, та закрив кримінальне провадження. Суд дійшов висновку, що 1999 року чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та «зняли з військового обліку». За висновком суду, у цьому разі таке формулювання фактично означало виключення з військового обліку.

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Відповідне рішення ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у справі № 138/36/24.

Подробиці справи про ухилення від мобілізації

Чоловік перебував на військовому обліку та був визнаний придатним до військової служби. Перебуваючи у приміщенні ТЦК та СП, він відмовився отримувати повістку. У жовтні 2023 року чоловік також не прибув у визначений час до збірного пункту для мобілізації та подальшого направлення до військової частини. Його дії кваліфікували як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Адвокати наполягали, що чоловік не може бути суб’єктом цього злочину. Вони зазначали, що ще 13 жовтня 1999 року чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та зняли з військового обліку. Відповідні записи були внесені до його облікової картки, тимчасового посвідчення та паспорта.

Вирок суду першої інстанції

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

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Суд першої інстанції виходив із того, що в жовтні 2023 року чоловік перебував на військовому обліку та був придатним до військової служби. Водночас суд не прийняв аргументи захисту про те, що його виключили з військового обліку ще 1999 року. На думку суду, в документах було зазначено «знятий з військового обліку», а не «виключений з військового обліку».

Вінницький апеляційний суд залишив вирок без змін.

«Знятий» з обліку 1999 року фактично означало «виключений»

Верховний Суд не погодився з позицією судів попередніх інстанцій про те, що чоловік залишався військовозобов’язаним виключно через використане у документах формулювання «знятий з військового обліку».

Суд пояснив, що на момент визнання чоловіка непридатним до служби законодавство та підзаконні нормативні акти використовували іншу термінологію. Так, у редакції законодавства, чинній до 31 липня 1999 року, щодо громадян, яких ВЛК визнавала непридатними до служби, застосовувалося формулювання «зняття з військового обліку». Поняття «виключення з військового обліку» з’явилося пізніше.

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Хоча на момент ухвалення рішення про непридатність чоловіка вже діяла нова редакція закону, підзаконні акти Міністерства оборони ще не встигли привести у відповідність до законодавчих змін. У них і надалі використовувалося формулювання «непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку».

На думку Верховного Суду, якщо особу визнавали повністю непридатною до служби, таке формулювання фактично означало її остаточне виключення з військового обліку. Суд наголосив, що потрібно враховувати не лише технічне формулювання, вказане в документах, а й зміст відповідного рішення держави. Оскільки чоловіка визнали повністю непридатним до служби за станом здоров’я, його правовий статус за суттю відповідав статусу особи, виключеної з військового обліку.

Верховний Суд також звернув увагу на зміни до Положення про військово-лікарську експертизу, внесені у квітні 2024 року. Після цього повторний медогляд, зокрема, став можливим для осіб, яких раніше визнали повністю непридатними до військової служби.

Однак ці зміни набули чинності вже після подій, які стали підставою для обвинувачення чоловіка. Тому, як зазначив Суд, наявність складу кримінального правопорушення необхідно оцінювати відповідно до законодавства, чинного на момент вчинення діяння.

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У результаті Верховний Суд закрив кримінальне провадження щодо чоловіка через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення.

До слова, як радить юристи, якщо вас незаконно поновили на військовому обліку, спочатку надішліть до ТЦК письмову заяву з описом вкладення, у якій вимагайте пояснити причину поновлення та виключити вас із обліку. Якщо отримаєте відмову, звертайтеся з позовом до окружного адміністративного суду.

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