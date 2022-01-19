Зник після Нового року: у Тернополі вже два тижні мама розшукує сина (фото)

Зник після Нового року: у Тернополі вже два тижні мама розшукує сина (фото)

Чоловік не виходить на зв'язок.

У Тернополі розшукують 48-річного місцевого мешканця Юрія Стадника. Зв'язок з чоловіком зник після Нового року.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

"Правоохоронці Тернополя розшукують жителя міста Стадника Юрія Сергійовича 1974 року народження. 17 січня, матір зниклого, повідомила, що її син протягом двох тижнів не виходить на зв‘язок. Його місце перебування невідоме", - зазначили у поліції.



Правоохоронці звертаються до громадян з проханням допомогти розшукати тернополянина. "Якщо ви володієте будь-якою інформаціє, телефонуйте 27-11-70 або на лінію 102", - зазначили у поліції.

Рідні бійців, яких вважають зниклими безвісти 9-ий рік, досі не знають про їхню долю

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