Зниклі безвісти після підриву росіянами Каховської ГЕС: 200 людей знайдено

109 людей все ще вважають зниклими безвісти.

Встановлено місцеперебування понад 200 зниклих безвісти людей внаслідок здійсненого екоциду на Херсонщині після підриву окупантами Каховської греблі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"На гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, продовжують надходити звернення про зниклих осіб, з якими втрачено зв’язок через терористичний акт росії на Каховській ГЕС", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, наразі до колцентру надійшло 311 звернень. Близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Станом на сьогодні вдалося встановити місцезнаходження 202 жителів Херсонщини.

Зниклими безвісти внаслідок підриву Каховської ГЕС все ще вважають 109 людей. Їхні справи передані до Нацполіції для проведення розшуку та слідчих дій.

Нагадаємо, якщо ваша близька людина зникла безвісти за особливих обставин, повідомляйте на гарячу лінію уповноваженого: 0 800 339 247. Мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за номером: (095) 896-04-21.

Тим часом Каховське водосховище перетворюється на пустелю. Оприлюднено відео й супутникові фото.

Каховська гребля внаслідок підриву росіянами обміліла настільки, що подекуди замість води видно просто піщане дно.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.