Зникли докази: у Харкові з моргу вкрали речі чоловіка, якого збив кортеж Ярославського

Зникли докази: у Харкові з моргу вкрали речі чоловіка, якого збив кортеж Ярославського

Вкрадені речі були речовими доказами.

У Харкові з моргу викрали речові докази. Зникли речі, які належали загиблому чоловіку, якого збив кортеж бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

У Харкові з обласного бюро судово-медичної експертизи зникли докази у справі про смертельну ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Невідомі поцупили речі чоловіка, якого збила автівка з кортежу бізнесмена.

"Халатне ставлення до своїх обов’язків працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи призвело до втрати речових доказів у кримінальному провадженні, відкритому в рамках досудового розслідування обставин ДТП, яка сталася 9 лютого на автотрасі в Харківській області. Слідчі СУ ГУНП в Харківській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Станом на зараз правоохоронці встановили перелік співробітників закладу, провели обшуки та слідчі дії у моргу, а також за адресами мешкання усіх працівників та в їхніх автівках.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.

В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського. Він заявив, що спав удома в той момент, коли сталася аварія. Згодом з'явилася інформація, що бізнесмен, "відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка", відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

Згодом очільника поліції Харківської області звільнили через історію з ДТП. Справу намагалися сфальсифікувати - підозру оголосили не тій людині, яка була за кермом.

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