Зниклі з моргу у Харкові речі чоловіка, якого збив кортеж Ярославського, знайшли

Зниклі речові докази знайшли у моргу у Чугуївському районі.
Речі загиблого у ДТП чоловіка, якого збило авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, знайшли.
Про це повідомляє "Суспільне".
Одяг загиблого чоловіка знайшли сьогодні 16 лютого у Чугуївському районному відділі судмедекспертизи. Як розповів начальник Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко, зараз там працюють правоохоронці.
"Речі знайдені. Працює слідча група. Вчора їх не було, а сьогодні знайдені", — сказав Юрій Кравченко.
У поліції інформацію щодо знайдення речей поки не коментують.
Нагадаємо, що у Харкові з моргу викрали речові докази. Зникли речі, які належали загиблому чоловіку, якого збив кортеж бізнесмена Олександра Ярославського.
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