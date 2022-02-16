Зниклі з моргу у Харкові речі чоловіка, якого збив кортеж Ярославського, знайшли

Зниклі з моргу у Харкові речі чоловіка, якого збив кортеж Ярославського, знайшли

Зниклі речові докази знайшли у моргу у Чугуївському районі.

Речі загиблого у ДТП чоловіка, якого збило авто з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, знайшли.

Про це повідомляє "Суспільне".

Одяг загиблого чоловіка знайшли сьогодні 16 лютого у Чугуївському районному відділі судмедекспертизи. Як розповів начальник Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко, зараз там працюють правоохоронці.

"Речі знайдені. Працює слідча група. Вчора їх не було, а сьогодні знайдені", — сказав Юрій Кравченко.

У поліції інформацію щодо знайдення речей поки не коментують.

Нагадаємо, що у Харкові з моргу викрали речові докази. Зникли речі, які належали загиблому чоловіку, якого збив кортеж бізнесмена Олександра Ярославського.

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