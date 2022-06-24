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Зниклих у Рівненській області дітей знайшли в закинутому будинку

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Зниклих у Рівненській області дітей знайшли в закинутому будинку

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

У селі Бронне на Рівненщині пошукова група знайшла двох дітей, які пішли з дому напередодні та не повернулись.

З’ясувалося, що свій дім 10-річний хлопчик та його 7-річна сестра залишили після того, як їх насварила мати.  Дітей розшукувало понад 100 осіб: поліцейські, серед яких і кінологи, лісники, представники тероборони, рятувальники та небайдужі громадяни. 

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Діти переночували на зупинці у сусідньому селі, а зранку повернулись і заховались у закинутому будинку неподалік дому.

Батьки самотужки шукали дітей, коли ж пошуки результатів не дали, зранку наступного дня вони звернулись до поліції. На батьків ювенальні поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали, а з утікачами — провели профілактичну бесіду. 

Нагадаємо, в Умані розшукали п'ятирічну дівчинку, яка самостійно сіла у маршрутку та поїхала у невідомому напрямку. 

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