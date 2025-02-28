Зниклий безвісти боєць РДК Ілля Богданов вийшов на зв’язок: що відомо

Ветеран-доброволець повідомив, що він живий та здоровий.

Боєць Російського добровольчого корпусу (РДК) Сил оборони України Ілля Богданов, якого вважали зниклим безвісти від листопада 2024 року, опублікував своє фото на київському вокзалі.

Допис із фотографіями з’явився на його особистій Facebook-сторінці.

На одному фото Ілля Богданов стоїть під інформаційним табло залізничного вокзалу, на якому повідомляється про призначення спеціальних потягів до Дня закоханих (14 лютого).

Фото: Facebook Іллі Богданова

На іншому фото боєць РДК тримає в руках газету, датовану 5 лютого цього року.

Фото: Facebook Іллі Богданова

“Живий. Здоровий. Вашими молитвами. Знову замовили з Росії на ліквідацію, все як завжди”, - йдеться в його дописі.

Що відомо про Іллю Богданова

Ілля Богданов народився у 1988 році у Владивостоці. За його словами, у підлітковому віці був пов’язаний із російським націоналістичним рухом.

Після закінчення у 2010 році юридичного факультету Хабаровського прикордонного інституту ФСБ Росії Богданов брав участь у військовій операції на території Дагестану. Згодом перевівся у прикордонне управління ФСБ по Приморському краю.

У 2014 році після початку війни на сході України Ілля Богданов перейшов на бік України та долучився до добровольчого батальйону Національної гвардії України "Донбас". Згодом, вже у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", брав участь у боях за Іловайськ та Донецький аеропорт.

У березні 2015 року Богданов отримав українське громадянство.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Богданов брав участь в обороні Києва. Наприкінці березня дістав поранення. Після одужання долучився до Російського добровольчого корпусу.

За період перебування Іллі Богданова в Україні повідомлялося про декілька спроб його викрадення та вбивства. Зокрема, у листопаді 2016 року тодішній голова СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники спецслужби звільнили Богданова, якого викрали з метою передачі на територію Росії та подальшого вбивства.

Нагадаємо, у поліції Києва повідомляли, що Ілля Богданов перебуває в розшуку як зниклий безвісти від листопада 2024 року. 18 жовтня у Києві сталася пожежа у ресторані корейської кухні "Пян-Се", власником якого є боєць РДК.

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