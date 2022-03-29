Зникло бажання воювати: в Росії контрактники перед відправкою в Україну поспілкувалися з колегами і "прозріли"

Зникло бажання воювати: в Росії контрактники перед відправкою в Україну поспілкувалися з колегами і "прозріли"

Понад півсотні контрактників забажали повернутися в місця дислокації.

У Білгородській області 58 військовослужбовців відмовилися їхати на війну в Україну.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, військовослужбовці-контрактники 9 мотострілецького полку (в/ч 88771, Радянськ, Калінінградська обл.) 18 мотострілецької дивізії Балтійського флоту прибули на полігон у Білгородську область для підготовки та подальшого перекидання в Україну. Там частина з них передумала воювати.

"Поспілкувавшись із військовослужбовцями зі складу іншої дивізії, які щойно повернулися з України, бажання воювати у контрактників різко зникло. 58 військовослужбовців за контрактом 9 полку відмовилися від вибуття в Україну та захотіли повернутися назад додому до Калінінграда", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що полонений російський окупант під час допиту розповів, що після вторгнення до України їхній командир наказав готувати мішки для своїх же трупів.