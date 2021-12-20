Зниклого хлопчика у Полтавській області знайшли аж на Київщині

Зниклого хлопчика у Полтавській області знайшли аж на Київщині

Дитину розшукали майже за годину.

Хлопчика, якого викрала жінка поблизу школи у Полтавській області, знайшли майже за годину. Його забрала мати.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Зниклого 9-річного хлопчика виявили на Київщині патрульні поліцейські. Дитина перебувала в легковому автомобілі, який рухався автодорогою Київ-Харків у бік столиці. Як з’ясувалося, в салоні автомобіля хлопчик перебував зі своєю матір’ю. Наразі обставини події з’ясовують ювенальні поліцейські", - сказав Євген Рогачов, начальник поліції Полтавської області.

Нагадаємо, до поліції звернулася бабуся хлопчика і заявила про зникнення внука поблизу школи.

З її слів, поблизу місцевого навчального закладу освіти невідома жінка забрала її онука, 2012 року народження, та поїхала автомобілем у невідомому напрямку.

За дорученням керівництва ГУНП Полтавщини на пошуки дитини було орієнтовано весь особовий склад поліції області та надано орієнтування колегам із сусідніх областей.

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Нагадаємо, у Києві продовжують шукати дівчину, яка зникла майже півтора року тому. До столичної поліції потрапило нове фото 16-річної Ліберті Боднар.

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